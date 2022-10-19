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Giriş Tarihi: 19.10.2022 00:17

Yeni sevgili, eski sevgiliyi pompalı tüfekle vurdu!

Diyarbakır'da bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisinin evinin önünde hakaretler yağdırıp, çevreyi rahatsız eden M.K. adlı erkek, iddiaya göre kısa süre sonra olay yerine gelen ve kadının yeni erkek arkadaşı olduğu öğrenilen F.T. tarafından pompalı tüfekli saldıra yaralandı. Ayağından yaralanan M.K., hastanede tedaviye alınırken, saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalandı

DHA
Yeni sevgili, eski sevgiliyi pompalı tüfekle vurdu!

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın girişinde meydana geldi. İddiaya göre binada oturan ve ismi öğrenilemeyen genç bir kadının eski sevgilisi M.K., apartmanın önüne geldi. Burada bir süre bağıran M.K., genç kadının ve çevredekilerin uyarılara rağmen bölgeden ayrılmadı. İddiaya göre genç kadın, durumu yeni erkek arkadaşı F.T.'ye bildirdi. Binanın önüne gelen F.T., tartıştığı M.K.'ya beraberinde getirdiği pompalı tüfekle ateş etti.

M.K., kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.K. sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. M.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen motosikletli yunus timleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise çevrede yaptıkları çalışma ile şüpheli F.T.'yi saldırıda kullandığı pompalı tüfekle yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

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Yeni sevgili, eski sevgiliyi pompalı tüfekle vurdu!
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