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Giriş Tarihi: 2.9.2024 10:31 Son Güncelleme: 2.9.2024 11:23

Yeni sezonda balık bol olunca vatandaşlar balıkhanelere akın ediyor

1 Eylül’de sona eren balık av yasağı ile balıkçılar “Vira bismillah “ diyerek büyük teknelerle denize açıldı. Yeni sezonda ağlar palamut ve istavritle doldu. Balık bol olunca fiyatlar düştü, tezgahlar palamut, istavrit ve mezgitle doldu. Trabzon’da ki balıkhanede önceki gün 200 TL’den satılan palamut şimdi ise 75’TL, 3 tane 200 TL’den satışa sunuluyor. Barbun’un kilosu 150 TL, İstavrit’in kilosu 75-150 TL arasıyken, Mezgit’in kilosu ise 100-150 TL arasında satışa sunuluyor. Balık bol ve uygun fiyat olması nedeniyle balık özlemine son vermek isteyen vatandaşlar balıkhanelere akın ediyor. Balığın bol ve fiyatların uygun olduğunu belirten vatandaşlar ”özlemle beklediğimiz balık bol ve bereketli geldi. Fiyatlar da uygun devam ederse inşallah bol bol balık tüketeceğiz”

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Yeni sezonda balık bol olunca vatandaşlar balıkhanelere akın ediyor

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından balıkçıların "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı. Ağlar palamut ve istavritle doldu. Trabzon'da balıkçılar tezgahlarını palamut, istavrit ve mezgitle süsledi. Yeni sezonda balık bol olunca fiyatlara da tezgahlara yansıdı. Palamut 75 TL, istavritin kilosu 75-100 TL, mezgitin kilosu da 100-150 TL arasında satışa sunuldu. Bol balık olunca da vatandaşlar balıkhanelere akın etti.

BALIK BOL FİYATLAR UCUZ

Sevgi Altun, "Bu sene balık bol gibi görünüyor.4 buçuk ay avlanma yasağının balık özlemimizi gidermek için balıkhaneye koştuk. Tezgahlar renklenmiş. Palamut ve istavrit aldım. Evimiz şenlenecek" dedi.

Yılmaz Aydın ise, "Yeni sezondan umutluyduk. Tezgahlar balıklarla dolmuş. Balık bol olunca da fiyatlarda düştü. Artık bol bol balık tüketiriz"

Balıkçı esnafından Ahmet Çoğalmış ise yeni sezonun bollukla başladığını belirterek, "Sezon İnşallah bol bir şekilde devam eder. Vatandaşımız bol balık tüketir. Tezgahlar genelde palamut ve istavritle doldu. Hamsi için şuanda bir şey denilmez. İlk açılış palamut ve istavritle olduğu için olduğu için göstergeler palamutu gösteriyor. İnşallah bu sene hem palamut, ilerde de hamsi olmasını bekliyoruz. Önceki gün palamut 200-250 liraydı. Bugün 75-100 lira bandına kadar düştü. İnşallah birkaç gün sonra daha da bol olur fiyatlar aşağıya düşer. Görünen o ki bu sezon bol ve bereketli sene olacak"

Balıkçı Gökmen Aydın ise, "Sezon bol ve bereketli başladı. Palamut tezgahlarda yerini aldı. Bu sene hamsi az olur palamut bol olur. Balık bol olunca fiyatları da uygun olur. Palamut kilosuna göre 75-100 TL arasında değişiyor. Biraz daha var. Denizin suyu soğuması lazım. Palamut biter sonra hamsi başlar. Bu sene inşallah vatandaş bol palamut ve hamsi yer" dedi.

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Yeni sezonda balık bol olunca vatandaşlar balıkhanelere akın ediyor
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