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Giriş Tarihi: 2.2.2022 12:59 Son Güncelleme: 2.2.2022 14:40

Yeni tanıştığı kızla gittiği apartta ölü bulunmuştu! Sebebi belli oldu!

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Yeni tanıştığı kızla gittiği apartta ölü bulunmuştu! Sebebi belli oldu!

Denizli’de sosyal medya üzerinden tanıştığı kızla geceyi aynı apartta geçiren gencin ölüm nedeni belli oldu. Gencin şüpheli ölümü otopsi sonrası kalp krizi olduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz gün Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde bir apartta meydana geldi. Sosyal medyadan tanışan Oğuzhan Çalhan (25) ve Serpil K. (24) gece buluşmak için plan yaptı. Buluşmak için günlük apart kiralayan iki genç, geceyi apart odasında alkol ve uyuşturucu madde alarak geçirdi.

Sabah Serpil K. uyandığında Oğuzhan Çalhan'ı da uyandırmak istedi. Serpil K., uzun süre seslenmesine rağmen Çalhan'ın tepki vermemesi üzerine 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 25 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ ÇIKTI

Oğuzhan Çalhan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere, adli tıp kurumu morguna kaldırılmıştı. Gencin vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmazken kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacaktı. Otopsi sonucuna göre Çalhan'ın ölüm nedeni kalp krizi olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN KIZ ARKADAŞ SERBEST BIRAKILDI

Ayrıca hayatını kaybeden gencin şüpheli ölümü sonrası geceyi beraber geçirdikleri Serpil K., polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Serpil K. serbest bırakıldı.

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Yeni tanıştığı kızla gittiği apartta ölü bulunmuştu! Sebebi belli oldu!
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