Yeni tanıştığı kızla gittiği apartta ölü bulunmuştu! Sebebi belli oldu!

Olay, geçtiğimiz gün Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde bir apartta meydana geldi. Sosyal medyadan tanışan Oğuzhan Çalhan (25) ve Serpil K. (24) gece buluşmak için plan yaptı. Buluşmak için günlük apart kiralayan iki genç, geceyi apart odasında alkol ve uyuşturucu madde alarak geçirdi.