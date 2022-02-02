Yeni tanıştığı kızla gittiği apartta ölü bulunmuştu! Sebebi belli oldu!

Olay, geçtiğimiz gün Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde bir apartta meydana geldi. Sosyal medyadan tanışan Oğuzhan Çalhan (25) ve Serpil K. (24) gece buluşmak için plan yaptı. Buluşmak için günlük apart kiralayan iki genç, geceyi apart odasında alkol ve uyuşturucu madde alarak geçirdi.
Sabah Serpil K. uyandığında Oğuzhan Çalhan'ı da uyandırmak istedi. Serpil K., uzun süre seslenmesine rağmen Çalhan'ın tepki vermemesi üzerine 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 25 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirlemişti.
ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ ÇIKTI
Oğuzhan Çalhan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere, adli tıp kurumu morguna kaldırılmıştı. Gencin vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmazken kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacaktı. Otopsi sonucuna göre Çalhan'ın ölüm nedeni kalp krizi olduğu öğrenildi.