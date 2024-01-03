Yeni tuzak: Sanal rehin

Yurtdışında okuyan Çinli öğrencilerin 'kaçırılma' hikâyeleri dünya medyasında ilgi görüyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'de "Batı'da okuyan Çinli öğrenciler 'sanal rehin alma' dolandırıcılıklarında nasıl hedef alınıyor?" başlıklı bir haber yayınlandı. Söz konusu rehin alma vakaları ABD, İngiltere, Avustralya ve Japonya gibi ülkelerde okuyan Çinli öğrencileri hedef alıyor. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) göre geleneksel rehin alma olaylarının tersine, sanal rehin alma vakalarında kimse gerçekten kaçırılmıyor. Zanlılar, kurbanları bir şekilde kendilerini izole etmeye ve hatta rehin tutuluyorlarmış gibi gösteren kendi fotoğraflarını çekmeye ikna ediliyor.Kurbanlarla ilk önce yetkili kılığında bir kişi irtibata geçiyor. Bir suça karıştıkları söyleniyor. Görüşmeler boyunca korkutularak buna ikna ediliyorlar. Sonrasında en az 340 bin dolar ödemeleri isteniyor. Aksi takdirde işledikleri gibi gösterilen suçlardan dolayı Çin'e sınırdışı edilecekleri söyleniyor. Parayı ödeyebilmeleri için ailelerinden fidye almaları sağlanıyor. Süreç bu noktaya geldikten sonra kurban kendisine kaçırılmış süsü vererek ailesiyle irtibata geçiyor. Son olarak kayıp olduğu bildirilen 17 yaşındaki Çinli öğrenci Kai Zhuang, 31 Aralık'ta ABD'nin Utah eyaletindeki ıssız bir yerde bulundu. Kai'nin anne ve babası, okuduğu okulun yetkililerine kendilerinden fidye istendiğini ve oğullarının kaçırıldığını gösteren bir fotoğrafının gönderildiğini söyledi. Kız, polisin devreye girmesiyle bulundu. Bu son olayın üzerine Washington'daki Çin Büyükelçiliği öğrencilere yönelik sanal kaçırılma konusunda bir uyarı yayınladı.