Yeni üniversitelilerin 10 bin TL’si hesapta

Pendik Belediyesi, 'Yeni Üniversiteli Destek Uygulaması' kapsamında, ilçede ikamet eden ve üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilerin hesabına 10 bin TL yatırdı. Haberi gençlere sosyal medya üzerinden duyuran Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Pendik'te yaşayan, üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran sevgili gençler, akıl ve alın teri dökerek ailenizi ve hepimizi mutlu ettiniz. Dönem başladı, okulunuza başladınız. Başarılarınızın devamını diliyorum. Pendik Belediyesi olarak bu yıl da üniversite kayıt desteğimizi açıklamıştık. Başvuru formunu doldurdunuz, bilgilerinizi gönderdiniz. Bilgi kontrollerini yaptık, süreci sonuçlandırdık. 10 bin TL'lik eğitim desteğinizi hesaplara yatırdık. Hayırlı olsun. Sizinle Pendik çok güzel. Hepinizi çok seviyoruz" ifadelerini kullandı. Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen uygulama kapsamında, 5 bin 601 öğrenci destekten faydalanma hakkı kazandı.