Yeni uzun çarşı için 7/24 çalışma

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinde yıkılan Hatay'da ticaretin kalbinin attığı Tarihi Uzun Çarşı, Kemalpaşa Caddesi ve Kurtuluş Caddesi'ni yeniden ayağa kaldırıyor. Geçici prefabrik çarşıya taşınan esnaf önümüzdeki yıl yeni işyerlerine kavuşacak. Bölgeden görüntüler paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu kadim şehri yeniden inşa ve ihya edeceğiz" dedi. Uzun Çarşı'nın ilk etabında 6 bin 441 metrekarelik alanda Antakya mimarisine uygun 131 dükkân ve iş eri inşa edilecek. Bölgede sondaj çalışmaları başladı. İşyerleri zemin+1'i geçmeyecek şekilde yapılacak. Sit alanı olarak tescillenen Kemalpaşa Caddesi'nde 20 bin metrekarelik alanda 11 etap halinde inşaatlar sürüyor. 7 etapta 426 dükkânın inşasına başlandı. Kurtuluş Caddesi'nde ise TOKİ tarafından 4 ada içerisinde 11 bin 254 metrekare alanda 54 dükkân ve 47 konut inşa edilecek.Hatay esnafından Uğur Yılmaz, "Hayata tutunmaya, yeniden doğmaya başladık. Konteyner dükkânlarımızın çarşının hemen yanı başında olması bizim için çok avantajlı oldu. Bu lokasyonda çarşının nasıl ilerlediğini gözlerimizle gördüğümüz için o konuda kalbimiz çok müsterih ve rahat" derken, esnaf Uğur Öztürk ise "Bakanımız bölgeye gelerek esnafla sık sık istişarelerde bulundu ve bizlerden fikir aldı. Vatandaşımızın çok daha memnun olacağı bir ortamı kesinlikle yakalayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu