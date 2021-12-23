Haberler Yaşam Haberleri Yeni vaka sayısı 18 bin 771, vefat 168
Giriş Tarihi: 24.12.2021

Yeni vaka sayısı 18 bin 771, vefat 168

Yeni vaka sayısı 18 bin 771, vefat 168
Türkiye'de dün 355 bin 753 Kovid- 19 testi yapıldı, 18 bin 771 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 21 bin 605 oldu. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,68, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,43 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, "Dün seri üretimine geçilen yerli aşı TURKOVAC'tan, araştırma aşamalarında elde edilen sonuçlar bilim dünyamız için heyecan verici olmuştu. Aşı için TURKOVAC'ı bekleyenlere, devam dozları için TURKOVAC'ı seçeceklere duyurmak istiyoruz, bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz" ifadelerini kullandı. ANKARA

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Yeni vaka sayısı 18 bin 771, vefat 168
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