Niğde Valisi Mustafa Koç Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Niğde Valiliğine atanan Mustafa Koç, bugün görevine başladı.

Niğde Valisi Mustafa Koç, Valilikteki karşılama ve göreve başlamanın ardından ayağının tozu ile ilk olarak 15 Temmuz gecesi darbeci General Semih Terziyi vurarak Özel Kuvvetler Komutanlığının ele geçirilmesini önleyen ve darbenin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.

Niğde'nin Bor İlçesine bağlı Çukurkuyu beldesine giden Niğde'nin yeni valisi Mustafa Koç burada Şehidin kardeşi Soner Halisdemir' tarafından karşılandı. Şehidin kabrine gül bırakan Vali Koç, burada yapılan duaya da katıldı.