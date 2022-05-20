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Giriş Tarihi: 20.5.2022 16:01 Son Güncelleme: 20.5.2022 16:25

Yeni Validen ‘Diyarbakır Anneleri’ne ziyaret

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Yeni Validen ‘Diyarbakır Anneleri’ne ziyaret

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su eşi Zeliha Su hanımefendi ile birlikte, çocukları terör örgütü tarafından zorla dağa kaçırıldığı için 991 gündür oturma eylemi yapan ‘Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret etti.

Dün itibariyle yeni göreve başlayan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, eşi Zeliha Su ile birlikte, 991 gündür evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Ailelerle karanfil veren Vali Su, anne ve babalarla tek tek görüştü.

Vali Su ziyaretin ardından yaptığı açıklamada; "Bugün Diyarbakır annelerimizi eşimle birlikte ziyaret ettik. Onlarla hasbihal ettik. Onlar 991 gündür evlat nöbetindeler. Bölücü Terör Örgütü ve onun işbirlikçileri tarafından kandırılan ya da zorla dağa çıkarılan evlatlarını istiyorlar. Evlatlarının feryadını dile getiriyorlar. Bu anlamda biz de buradaki annelerimizin, babalarımızın, ailelerimizin yanındayız. Daima da yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretleri sırasında Vali Su'ya, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu eşlik etti.

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Yeni Validen ‘Diyarbakır Anneleri’ne ziyaret
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