Yeni Validen ‘Diyarbakır Anneleri’ne ziyaret

Dün itibariyle yeni göreve başlayan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, eşi Zeliha Su ile birlikte, 991 gündür evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Ailelerle karanfil veren Vali Su, anne ve babalarla tek tek görüştü.

Vali Su ziyaretin ardından yaptığı açıklamada; "Bugün Diyarbakır annelerimizi eşimle birlikte ziyaret ettik. Onlarla hasbihal ettik. Onlar 991 gündür evlat nöbetindeler. Bölücü Terör Örgütü ve onun işbirlikçileri tarafından kandırılan ya da zorla dağa çıkarılan evlatlarını istiyorlar. Evlatlarının feryadını dile getiriyorlar. Bu anlamda biz de buradaki annelerimizin, babalarımızın, ailelerimizin yanındayız. Daima da yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretleri sırasında Vali Su'ya, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu eşlik etti.