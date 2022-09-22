Yeni varyant yok sona yaklaşıyoruz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, Kovid- 19 salgınının seyri ve vaka sayılarındaki azalma eğilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 5-11 Eylül'e ait haftalık Kovid-19 verilerinde vaka sayısının 22 bin 441, vefat sayısının 89, iyileşen sayısının ise 25 bin 143 olduğunu belirtenTuran, "Vaka sayıları şu an azalış trendinde ve bu devam ediyor" dedi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'nin, "Kovid-19'un yeni bir varyantı ortaya çıkmazsa salgının yakında bitebileceği"ne ilişkin açıklamalarının anımsatılması üzerine Turan, "Bugüne kadar Kovid-19'un her pik döneminde başka bir varyantla mücadele ettik. Virüs daha fazla bulaşabilmek, hastalık yapabilmek adına sürekli kendini değiştiriyordu. Son aylarda ise yeni bir varyant söz konusu değil" dedi.