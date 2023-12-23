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Giriş Tarihi: 24.12.2023

Yeni yıl bereketi

Yeni yıl bereketi
Bulgar ve Yunan turistler, Noel alışverişini yaptığı Edirne'de yılbaşını da karşılayacak. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne, komşu ülke vatandaşlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Hıristiyan dünyasının büyük bölümü tarafından bir bayram gibi kutlanan Noel için Edirne'ye gelen turistler, kentte yoğunluk oluşturdu. Turistler, Noel alışverişlerini kentteki çarşı, pazar ve alışveriş merkezlerinden gerçekleştiriyor. Yılbaşını da Edirne'de karşılayacak birçok turist, günler öncesinden otel ve eğlence yerlerinde rezervasyonlarını yaptırdı.



Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, kentte yılbaşı hareketliliği yaşandığını söyledi. Komşu ülkeden gelen turistlerin kent ekonomisine katkı sağladığını belirten Irmak, "Turistlerin Edirne'ye ilgisi yılbaşında artan bir ivmeyle devam ediyor. Biz bundan çok mutluyuz" dedi. Irmak, yılbaşı öncesi kentteki işletmelerin gerekli hazırlıkları tamamladığını ifade etti. Turizm Otel Yöneticileri Derneği Edirne Temsilcisi Can Pekbaş ise yılbaşı için Edirne'yi tercih eden turistlerin otellerdeki doluluk oranını artırdığını söyledi. Kentte bereketli bir hareketlilik beklediklerini ifade eden Pekbaş, "Her yıl olduğu gibi yılbaşı için yakın ülkeler Bulgaristan ve Yunanistan'dan talep var. Misafirlerimizi ağırlamak için hazırlıkları yaptık. Onların yeni yıla güzel bir şekilde girmeleri elimizden geleni yapacağız. Belli bir oranda yılbaşı talebimiz var. Turistler yeni yıla Edirne'de girmeyi tercih ediyor. Edirne esnafı alışveriş için de güzel hazırlık yaptı" diye konuştu. AA

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