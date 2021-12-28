Yeni yıl öncesi sahte içki imalathanesine Jandarmadan şok baskın

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; (S.T.) isimli bir şahsın Ümraniye'de bulunan bir işyerinde sahte içki imalatı yaptığı, bu imalathanede ürettiği sahte içkileri yaklaşan yılbaşını da fırsat bilerek piyasaya süreceği bilgisini aldı.
Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüpheli şahsın bahse konu işyerinde damıtma sistemlerini kullanarak metil alkolü etil alkole çevirdiği, elde ettiği etil alkolü piyasada bulunan orijinal şişe ve etiketlerin birebir aynısını yaparak büfe ve eğlence yerlerine dağıtım yapmak için şişelediği belirlendi.
SAHTE BARKODLA ORİJİNAL SÜSÜ VERMİŞ
Jandarma ekiplerince; takip altına alınan şüphelinin ünlü markaları birebir taklit edilerek ürettiği, sahte barkod ve etiket ile ambalajlayarak orijinal süsü verdiği içkilerin piyasaya sürülmesini engellemek maksadıyla belirlenen işyerine baskın düzenlendi.
LİTRELERCE SAHTE İÇKİ PİYASAYA SÜRÜLMEDEN ELE GEÇİRİLDİ
Baskında; ünlü markaları bire bir taklit edilerek üretilmiş, sahte barkod ve etiketle ambalajlanarak piyasaya sürülmeye hazır hale getirilmiş (1900) litre sahte rakı, (1800) litre sahte viski ile (3700) litre sahte şarap ele geçirildi.