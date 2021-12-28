Yeni yıl öncesi sahte içki imalathanesine Jandarmadan şok baskın

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; (S.T.) isimli bir şahsın Ümraniye'de bulunan bir işyerinde sahte içki imalatı yaptığı, bu imalathanede ürettiği sahte içkileri yaklaşan yılbaşını da fırsat bilerek piyasaya süreceği bilgisini aldı.

Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüpheli şahsın bahse konu işyerinde damıtma sistemlerini kullanarak metil alkolü etil alkole çevirdiği, elde ettiği etil alkolü piyasada bulunan orijinal şişe ve etiketlerin birebir aynısını yaparak büfe ve eğlence yerlerine dağıtım yapmak için şişelediği belirlendi.