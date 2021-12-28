Haberler Yaşam Haberleri Yeni yıl öncesi sahte içki imalathanesine Jandarmadan şok baskın
Giriş Tarihi: 28.12.2021 10:42 Son Güncelleme: 28.12.2021 10:52

Yeni yıl öncesi sahte içki imalathanesine Jandarmadan şok baskın

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yeni yıl öncesi sahte içki imalathanesine Jandarmadan şok baskın

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri; yaklaşan yılbaşını fırsata çevirerek, büfe ve eğlence yerlerinde vatandaşlara sahte içki satma hazırlığında bulunan (S.T.) isimli bir şahsı düzenlediği bir operasyonla kıskıvrak yakaladı. 7 bin 400  litre sahte içki ile yakalanan S.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; (S.T.) isimli bir şahsın Ümraniye'de bulunan bir işyerinde sahte içki imalatı yaptığı, bu imalathanede ürettiği sahte içkileri yaklaşan yılbaşını da fırsat bilerek piyasaya süreceği bilgisini aldı.

Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüpheli şahsın bahse konu işyerinde damıtma sistemlerini kullanarak metil alkolü etil alkole çevirdiği, elde ettiği etil alkolü piyasada bulunan orijinal şişe ve etiketlerin birebir aynısını yaparak büfe ve eğlence yerlerine dağıtım yapmak için şişelediği belirlendi.



SAHTE BARKODLA ORİJİNAL SÜSÜ VERMİŞ

Jandarma ekiplerince; takip altına alınan şüphelinin ünlü markaları birebir taklit edilerek ürettiği, sahte barkod ve etiket ile ambalajlayarak orijinal süsü verdiği içkilerin piyasaya sürülmesini engellemek maksadıyla belirlenen işyerine baskın düzenlendi.



LİTRELERCE SAHTE İÇKİ PİYASAYA SÜRÜLMEDEN ELE GEÇİRİLDİ

Baskında; ünlü markaları bire bir taklit edilerek üretilmiş, sahte barkod ve etiketle ambalajlanarak piyasaya sürülmeye hazır hale getirilmiş (1900) litre sahte rakı, (1800) litre sahte viski ile (3700) litre sahte şarap ele geçirildi.



Baskında gözaltına alınan (S.T.); Jandarmadaki işlemlerinin ardından, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet etmek suçundan adli makamlara sevk edildi. (S.T.), çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni yıl öncesi sahte içki imalathanesine Jandarmadan şok baskın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA