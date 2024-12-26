Sultangazi’de sahte içki operasyonu: 125 litre etil alkol ele geçirildi

Yeni yıla günler kala sahte içki ile ilgili denetimler sıklaştırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sultançiftliği Mahallesi ile Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki iki ayrı adreste sahte alkol bulunduğunun bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, M.B.(32) ve B.Ç.(24) isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise, bina girişinde 2 koli muhtelif markalarda boş alkol şişeleri, 25 litrelik 5 adet bidon içerisinde toplam 125 litre etil alkol, ikamet içerisinde ağzı kapalı halde 2 adet ambalajlı şişede içime hazır alkol, paketlenmiş halde 21 şişe içime hazır ambalajlı alkol ele geçirildi.