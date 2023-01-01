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Giriş Tarihi: 1.1.2023 13:51 Son Güncelleme: 1.1.2023 14:51

Yeni yıla operasyonla başladılar

Uyuşturucu madde satıcılarını seri operasyonlarla yıldıran Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri yeni yıla da operasyonla başladı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; bir uyuşturucu satıcısı, yarım kilograma yakın uyuşturucu maddeyle suçüstü yakaladı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yeni yıla operasyonla başladılar

Seri ve başarılı operasyonlarla uyuşturucu madde satıcılarına rahat vermeyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; yeni yıla da operasyonla başladı. Bağcılar İlçesi Güneşli Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit eden Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; adrese düzenledikleri operasyonda B.B.A. (32) isimli uyuşturucu madde satıcısını suçüstü yakaladı.

Yeni yıla operasyonla başladılar | Video


Adreste yapılan aramalarda 335 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, sekiz gram Metamfetamin maddesi, 12 uyuşturucu hap, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 310 lira nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu madde satıcısı yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Yeni yıla operasyonla başladılar
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