Seri ve başarılı operasyonlarla uyuşturucu madde satıcılarına rahat vermeyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; yeni yıla da operasyonla başladı. Bağcılar İlçesi Güneşli Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit eden Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; adrese düzenledikleri operasyonda B.B.A. (32) isimli uyuşturucu madde satıcısını suçüstü yakaladı.

Yeni yıla operasyonla başladılar | Video



Adreste yapılan aramalarda 335 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, sekiz gram Metamfetamin maddesi, 12 uyuşturucu hap, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 310 lira nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu madde satıcısı yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.