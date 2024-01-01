Yeni yılda kaçak göçmen denetimi... İstanbul’da ‘Kalkan-6’ ile göçmenler toplandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yılbaşı gecesi Ankara, İstanbul ve İzmir'de kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre; 3 ilde polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından 59 mobil göç noktasında denetim yapıldı. Denetimlerin İstanbul ayağında 20 sabit, 32 gezici olmak üzere 52 mobil göç noktası aracında 156 personel görev aldı.

Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Ümraniye ilçelerinde toplumsal alan, meydan, park, metro ve metrobüs çıkışında denetimler yapıldı. Denetimler kapsamında 3 ilde 129 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler geri gönderilmek üzere il göç idarelerine teslim edildi.