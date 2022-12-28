Haberler Yaşam Haberleri Yeni yıldan tek beklentileri feribot yangınında kaybolan Mehmet'ten haber almak
Giriş Tarihi: 28.12.2022 10:16

Yeni yıldan tek beklentileri feribot yangınında kaybolan Mehmet'ten haber almak

İtalya açıklarındaki feribot yangınında kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'dan (42) 314 gündür haber alınamıyor. Çakır'ın Aydın'da yaşayan eniştesi Davut Gür (52), "Yılbaşı geldi. Ama bize hüzünle geldi. Yılbaşında tek dileğimiz, Mehmet Çakır'dan bir haber almak. Ölüsü de olsa ulaşmak istiyoruz. En azından toprağa verip, mezarını ziyaret edebiliriz" dedi.

DHA
Yeni yıldan tek beklentileri feribot yangınında kaybolan Mehmet’ten haber almak

İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Lgoumenitsa şehrinden ayrılan feribotta, 18 Şubat'ta Korfu Adası yakınlarında yangın çıktı. 237'si yolcu, 51'i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribottaki yangına, arama-kurtarma ekipleri müdahale etti. Yangında feribotta olduğu belirtilen 27 Türk vatandaşından 26'sı kurtarıldı ancak 9 yıllık TIR şoförü Mehmet Çakır'a ulaşılamadı. Yurt dışına 1 yıldır taşımacılık yaptığı belirtilen Çakır'ın, İzmir'in Urla ilçesinden aldığı taze balık yükünü İspanya'ya götürdüğü, ilk olarak Edirne üzerinden Yunanistan'a geçtiği, feribotla da İtalya'ya geçmeyi planladığı belirtildi. Çakır'ı, feribot yangınından kısa süre önce arkadaşının gördüğü de ortaya çıktı. Arkadaşıyla yemek yiyen Mehmet Çakır'ın daha sonra aracına gittiği, yangın başlayınca da arkadaşının gemide Çakır'ı aradığı, ancak bulamadığı belirtildi. Feribotta bulunan 4 cesetten 1'inin Çakır'a ait olabileceği ihtimaliyle DNA testi yapılmasına karar verildi. Geçen mart ayında hastaneye giden Çakır'ın ablası Yeşim Gür, kan örneği verdi. Ancak, Yunanistan'daki 4 cesetle karşılaştırılan DNA örneğinden de sonuç çıkmadı.



Mehmet Çakır'ın Aydın'da yaşayan eniştesi Davut Gür, "DNA testi yapıldı, sonuçsuz çıktı. Aradan 10 ay geçti, hala bir haber yok. Öldü mü? Başına ne geldiğini bilmiyoruz. Ailesi olarak üzgünüz. Kimseden de bilgi edinemiyoruz. Yılbaşı geldi. Ama bize hüzünle geldi. Yılbaşında tek dileğimiz, Mehmet Çakır'dan bir haber almak. Ölüsü de olsa ulaşmak istiyoruz. En azından toprağa verip, mezarını ziyaret edebiliriz. Yetkililere sesleniyorum; lütfen yardımcı olun. Akıbeti hakkında bilgi edinelim" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Putin'den tavan fiyat uygulayan AB ülkelerine rest! Petrol satışını yasakladı
Bir hıyar yangını
SON DAKİKA: Bakan Nebati duyurdu: Hane başı 4 bin lira destek!
Acınası ezikler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya parmak ısırtan operasyon! 5 birim topladı: Özel ekip kuruldu
İki tebliğ arasında kaldık ya Resulullah
CHP'li Engin Altay olay yaratacak 6'lı masa paylaşımını beğendi! Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesi öncesi dikkat çeken gelişme
Tüketici poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
Bu iktidar resmen oy için çalışıyor yahu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni yıldan tek beklentileri feribot yangınında kaybolan Mehmet'ten haber almak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA