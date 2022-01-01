Yeni yılın en acı haberi

Çanakkale'nin Cevatpaşa Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde çıkan yangında itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle oturduğu dairesinden güçlükle çıkartılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cevatpaşa Mahallesi Tekbank Sitesi'nde meydana gelen olayda; sitenin üçüncü katında yaşayan Sevgi Kavukçuoğlu'nun dairesinden dün sabaha karşı alevler yükselmeye başladı. Yangın biranda tüm odalara sıçrarken ihbar üzerine olay yerine gelen Çanakkale Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Apartman sakinleri ve mahalledekiler korku dolu anlar yaşarken; itfaiye yangını güçlükle kontrol altına aldı.

KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER

Apartman sakinlerinin Kavukçuoğlu'nun evde olduğunu söylemesi üzerine kapıyı kıran itfaiye ekipleri; Sevgi Kavukçuoğlu'nu kapıdan çıkmaya çalışırken buldu. Vücudunda birinci derecede yanıklar oluştuğu tespit edilen Kavukçuoğlu, olay yerine gelen ambulansta yapılan müdahalesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

DENİZ KAVUKÇUOĞLU'NUN EŞİ

Kavukçuoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kavukçuoğlu'nun ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu. Uzun bir süre Gökçeada'da yaşayan ve Gökçeada Gönüllüleri Derneği üyesi olan Kavukçuoğlu'nun Gazeteci- Yazar Deniz Kavukçuoğlu'nun eşi olduğu ve boşanma aşamasında olduğu belirtildi. Yakınları, eşinden ayrılma kararı alan Sevgi Kavukçuoğlu'nun Gökçeada'dan ayrılarak Çanakkale'de tek başına yaşama kararı aldığını söyledi.

Yangının neden çıktığıyla ilgili itfaiye soruşturma başlattı.