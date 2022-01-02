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Giriş Tarihi: 2.1.2022

Yeni yılın ilk bebeklerine maşallah

Yeni yılın ilk bebeklerine maşallah
Yeni yılın ilk saatlerinde yurt genelinde dünyaya gelen bebekler yine ilgi odağı oldu. Konya'da 4 kez düşük yapan Rabia Gülcan yeni yılın ilk dakikalarında ilk bebeği Hatice Elif'i kucağına aldı. Diyarbakır'da 4 çocuk annesi Nuriye Çelik yeni yılın ilk dakikalarında 5'inci bebeği "Muhammet Geylani"yi dünyaya getirdi. Siirt'te yeni yılın ilk bebekleri Yağız Efe ve Beyza oldu. Bursa'da yeni yılının ilk bebeği saat 00.02'de dünyaya gelen Elif oldu. Trabzon'da Yaşar, Elazığ'da Ömer Asaf, Osmaniye'de Defne bebek yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya 'merhaba' dedi.

Tolga YANIK / Mehmet YILDIRIM / Ahmet ÇÖTELİ / Tuna ÇAM/ Özgür ÖZDEMİR / Alp KÖRÜKCÜ / Mehmet BONCUK / Hüseyin KAÇAR - Davut AĞAH / Ata Gündüz KURŞUN / Mehmet AL/ SABAH

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Yeni yılın ilk bebeklerine maşallah
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