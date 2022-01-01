Yeni yılın ilk günü deniz kenarları doldu taştı

Antalya'da 4 gün süren sağanak yağmur ve beraberindeki fırtınanın ardından güneş kendini gösterdi. Saatteki hızı 120 kilometreye ulaşan fırtına denizde 7 metreyi bulan dalgalar oluşturdu. Sağanak yağış ile birlikte 4 gün süren fırtına nedeniyle kent adeta cehennemi yaşadı. Yeni yılın ilk günü cumartesi gününe ise Antalyalılar güneşli bir havaya uyandı. Hava ve deniz suyu Sıçaklığının 18 dereceye eşitlendiği güzel havayı görenler deniz kenarlarına koştu. Kimisi denize girerek yüzdü. Denize girmeyenler ise güneşli havada Akdeniz'in doyumsuz mavisinin güzelliğini çıkardı.

ODUN PARÇALARINI TOPLADILAR

Güzel havada yürüyüşe çıkanlar ise deniz kenarına dalgaların getirdiği odun parçalarını toplamayı tercih etti. Boyu 7 metreyi aşan dalgaların getirdiği otun parçaları Konyaaltı kumsalını tanınmaz hale getirdi. Sahili bu halde görenler ise işlerine yarar odun parçalarını toplamayı tercih etti. Denize giren çocuklar ise kendilerine seçtiği sopayı mızrak olarak kullanması dikkat çekti. Bu güzel havayı gören Antalyalılar ise, "Dün cehennemi yaşıyorduk, bugün cenneti" diye konuştu.