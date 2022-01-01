Yeni yılın ilk sabahında Bakırköy’de otomobil takla attı üç kişi yaralandı

Yılın ilk sabahında meydana gelen kaza saat 09.30 sıralarında D-100 Karayolu Bakırköy İncirli mevkiinde gerçekleşti. Haliç istikametine doğru ilerleyen sürücü Uğur Çataloğlu, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek Öner Coşkun'un kullandığı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası Uğur Çataloğlu'nun kullandığı otomobil takla atarak metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan iki otomobilin içinde bulunanlardan 3 kişi yaralanarak hastaneye götürüldü. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alırken, tek şeritten sağlanan trafik nedeniyle yoğunluk oluştu. Olay yerine gelen çekici ile kazaya karışan otomobiller kaldırıldı. Bu esnada trafik bir süre tamamen durduruldu. Otomobillerin kaldırılmasının ardından yolda kumlama çalışması yapıldı.