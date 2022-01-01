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Giriş Tarihi: 1.1.2022 15:19 Son Güncelleme: 1.1.2022 15:49

Yeni yılın ilk sabahında Bakırköy’de otomobil takla attı üç kişi yaralandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yeni yılın ilk sabahında Bakırköy’de otomobil takla attı üç kişi yaralandı

Bakırköy’de yeni yılın ilk sabahında D-100 Karayolu'nda seyir halindeki sürücü Uğur Çataloğlu’nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araca çarptıktan sonra takla atıp metrelerce sürüklendi. Kazada otomobilde bulunan üç kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yılın ilk sabahında meydana gelen kaza saat 09.30 sıralarında D-100 Karayolu Bakırköy İncirli mevkiinde gerçekleşti. Haliç istikametine doğru ilerleyen sürücü Uğur Çataloğlu, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek Öner Coşkun'un kullandığı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası Uğur Çataloğlu'nun kullandığı otomobil takla atarak metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan iki otomobilin içinde bulunanlardan 3 kişi yaralanarak hastaneye götürüldü. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alırken, tek şeritten sağlanan trafik nedeniyle yoğunluk oluştu. Olay yerine gelen çekici ile kazaya karışan otomobiller kaldırıldı. Bu esnada trafik bir süre tamamen durduruldu. Otomobillerin kaldırılmasının ardından yolda kumlama çalışması yapıldı.

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Yeni yılın ilk sabahında Bakırköy’de otomobil takla attı üç kişi yaralandı
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