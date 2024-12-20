Yeni yönetmelikle aile hekimlerinin şartları iyileştirildi: Emeğimizin karşılığını alıyoruz, mutluyuz

Ortahisar Gülbahar Hatun Aile Sağlığı Merkezi (ASM) Doktoru Ali Özkan, "Bakanlığımız tarafından yeni yönetmelikle hayata geçen düzenlemeler aile hekimliği sistemine önemli hedefleri desteklemektedir. Önce bu yönetmeliği anlayamamıştı. Çünkü bir takım algılar kafaları karıştırmıştı. Bu algılara inanmadım. Bakanlığımız tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda Aile hekimleri maaş düzenlemeleri gerçekleştirildi. Yapılması gereken sorumlulukları yerine kesiksiz getiren hekimler olarak emeğimizin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

ALİ ÖZKAN

Ortahisar Gazipaşa Aile Sağlığı Merkezi (ASM) Doktoru Muzaffer Çağatay Akkaya ise şu ifadeleri kullandı; "Aile hekimliği demek, halkımızla birebir ailemiz gibi sağlıkta eve danışma da olarak yardımcı olduğumuz önemli bir durumdur. Bakanlığımız tarafından uygulanan yeni yönetmelik hastanın aile hekimi doğrultusunda hareket etmeli diyor. Hastamızın önce aile hekimiyle irtibat kurması, hekimin yönlendirmesiyle tedavisini uygulanmasıdır. Kronik hastalık takibinin önemini artırmayı ve akılcı ilaç kullanımını desteklemeyi hedeflemektedir. Vatandaşımız sağlığına yön verebilmesi için bize başvurarak gerekli tedaviyi alması için yönlendiriyoruz. Bu yönetmeliği en başından beri doğru buluyorum. Aile hekimleri maaş düzenlemelerinde sorun yaşanabilir diye algılar oluşturulmuştu. Bakanlık sorumlulukları yerine eksiksiz getiren hekimlere emeğinin karşılığını verdi, mutluyuz" dedi.

MUZAFFER ÇAĞATAY AKKAYA