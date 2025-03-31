Yeni yuvalarda bayram coşkusu

Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentte ağır hasar gören 10 bin 757 binadan yüzde 95'inin yıkımı gerçekleştirildi. Yapımı tamamlanan 5 bin 917 konut hak sahiplerine teslim edildi, 9 bin 595 konutun inşası sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında inşası süren konutlardan yapımı tamamlananlar peyderpey hak sahiplerine teslim ediliyor. Yeni evlerine yerleşen depremzedeler, Ramazan Bayramı'nda konuklarını ağırlıyor.Güneykent Mahallesi'ndeki yeni evine yerleşen 3 çocuk babası 75 yaşındaki Hükmü Erdem, yaşanan depremi devletin yardımıyla atlattıklarını söyledi. Depremden sonra evlerini ve yaşadıkları mahalleyi terk etmek zorunda kaldıklarını anlatan Erdem, "Devletimizin yaptığı evlere yerleştik. 3 ay oldu taşınalı, evimizden memnunuz. Geniş, ferah ve sağlam bir eve kavuştuk. Allah devlete zeval vermesin. Evimizde ailemle mutluyuz. Devlet en büyük imkanı sundu. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Yeni evimizde ilk bayramımızı geçiriyoruz. Çocuklarımız komşularımız geliyor" dedi.Eşi Güler Erdem de (64) devletin kendilerine sağladığı imkanlardan memnun olduklarını belirtti. Yeni evlerine kavuştuklarını anlatan Erdem, şunları söyledi: "Çok mutluyuz. Allah devletimiz ve hükümetimizden razı olsun. Çok memnunuz evimizden. Yeni evimizde çocuklarımızla huzur içindeyiz, bayram coşkusunu yaşıyoruz. Bayramdan önce tatlı ve börek gibi tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Şimdi evimizde misafirlerimizi karşılıyoruz."Yeni evine kavuşan 1 çocuk babası Ahmet Çelik (43) ise yaşadıkları sıkıntılardan sonra rahata kavuştuklarını belirtti. Çelik, "Evimizde bayram telaşı var. Komşu ve akrabalarımızı bekliyoruz. Bayramımız güzel geçiyor. Eski mahallemizden ayrılmak zorunda kaldık, yeni mahallemizde, yeni evimizde yaşıyoruz. Yeni komşularımız oldu. Eski komşularımızı da bekliyoruz. Evimizde güzel bir bayram havası var" dedi.