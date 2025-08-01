Yeni yuvalarının anahtarlarını teslim aldılar: Devletimiz çok güzel ev yapmışlar

Kahramanmaraş Merkezli depremlerde etkilenin iller arasında yer alan Osmaniye'de yapımı tamamlanan 27 köy konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Sumbas ilçesi Alibeyli Köyünde yapılan konutlarının anahtarları vatandaşlara Vali Dr. Erdinç yılmaz tarafından verildi. Konutları çok beğendiklerini ifade eden vatandaşlar, "Çok güzel ev yapmışlar. Allah devletimize zeval vermesin" dediler.

YIL SONUNDA BİTECEK

Osmaniye'de yapımı devam eden konutların yüzde yüzünü yılsonunda hak sahiplerine teslim edilmiş olacağını vurgulayan Vali Yılmaz, "Hemşerilerimizin huzur içinde oturacakları nitelikte, layık olacak şekilde yapmaya gayret gösterdik. Çok güzel konutlar yapıldı. Hemşerilerimizin çok beğendiğini biliyorum. Onların beğenmesi, onların mutlu olması bizim mutluluğumuz. Bütün hemşerilerimiz konutlarına kavuşuncaya kadar durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah çok uzun sürmeyecek. Yılın sonuna kadar yüzde yüze yakını bitmiş olacak, şu anda yüzde seksene yaklaştık" diye konuştu.

ADANA'DA DA DEVAM EDİYOR

Asrın felaketinden etkilenen 11 ilden biri olan Adana'da da depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında inşa süreci tüm hızıyla sürüyor. TOKİ tarafından yapılan 12 bin 522 bağımsız bölümün 8 bini tamamlandı ve kalanların inşası Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Ceyhan ilçelerinde devam ediyor. İşçiler, inşaatlarda 3 vardiya olarak konutların yapımını 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiriyor. Merkez Sarıçam ilçesinde yeni konutlar hızla yükseliyor.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Deprem konutlarının yüzde 90'ı teslim edilmiş durumda. Yüzde 5'lik kısımda çalışmalar sürüyor. Vatandaşlarımız evlerine taşınıyor" ifadelerini kullandı.