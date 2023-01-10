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Giriş Tarihi: 11.1.2023

Yeni yüzme havuzu açılışa hazırlanıyor

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Yeni yüzme havuzu açılışa hazırlanıyor
Gaziosmanpaşa'da inşaatı tamamlanma aşamasına gelen Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, açılışa hazırlanıyor. Her yaştan vatandaşı yüzme sporuyla buluşturacak tesis, 1260 metrekare alana sahip. İlçenin ikinci yüzme havuzu olacak tesiste, yarı olimpik havuzun yanı sıra fitnes salonu, baybayan soyunma odaları ile teknik alanlar yer alıyor. Gaziosmanpaşa'nın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara eğitim verilecek havuz, aynı zamanda yeni şampiyonların yetişeceği bir mekân olarak hizmet verecek.

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Yeni yüzme havuzu açılışa hazırlanıyor
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