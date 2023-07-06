Yeni Zigana Tüneli videosuyla binlerce beğeni almıştı! "Girdik bir deliğe, kardeşim git git bitmiyor"

Şar, "Yeni Zigana Tüneliyle ilgili yaptığım videonun bu kadar ilgi göreceğini beklemiyordum. Bu Zigana Tüneline kim sebep olduysa Allah razı olsun. On numara bir tünel olmuş. Videoda paylaştığım gibi "girdik bir deliğe, kardeşim git git bitmiyor. Adam Ankara'dan uçağa bindi, Trabzon'a indi, biz halen daha deliğin içinde gidiyoruz Ben hatta arkadaşa dedim ki, la dönelim geri. Bu tünelin herhalde ucu yok. Baksana gidiyoruz, gidiyoruz bitmiyor. Dediğim gibi "Tünele girerken bir tavuk dürüm yedim, çıkana kadar bir daha acıktım. Tünelin bu kadar uzun olacağını tahmin etmedik. Trabzon'daki diğer tünellere alıştığımız için bu tünel çok uzun bize şaka gibi geldi.