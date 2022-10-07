Yeni Zigana Tünelinde sona gelindi

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı süren Yeni Zigana Tünelinde incelemelerde bulundu. Dev projede artık sona gelindiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, Toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 15,1 kilometreye ulaşacak Yeni Zigana Tünellerinin tamamlanmasına sayılı günler kaldı.7/24 esasına göre çalışmanın tüm hızıyla sürüyor. 2023 yılı Nisan ayında bütün imalatlarımızı tamamlamayıp Tünel'imizi hizmete açmayı hedefliyoruz"

Trabzon ve Gümüşhane'nin ev sahipliği yapacağı dünya çapında bir karayolu projesi olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Tünelimizin kazı destekleme çalışmalarını tamamlayarak 13 Ocak'ta ışık görme töreninde bir araya gelmiştik. Sevincimizi, gururumuzu yine birlikte yaşamıştık. O gün bugündür tünelimizi hizmete açmak için çalışmalarımızı 7/24 başarıyla sürdürüyoruz" diye konuştu.

Üç kıtanın kesiştiği noktada bulunan Türkiye'nin çok önemli bir konumda olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Bu konumun hakkını vermek, sahip olduklarımızdan milletimizin en üst düzeyde fayda sağlayabilmesi için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Türkiye'mizin coğrafi konumu, ulaştırma ve haberleşme stratejimizi çok boyutlu ele elmayı gerektiriyor. Planlamalarımızı Bölgesel sınırları da aşarak küresel çapta yapıyoruz. Bu gerçekten hareketle özellikle ulaşım alanında uluslararası entegrasyonu, ekonomik kalkınmanın en önemli dinamolarından biri olarak gördük. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde geçen son 20 yıl boyunca tüm ulaşım stratejilerini küresel eğilimleri dikkate alarak yaptık" dedi.

DÜNYAYI TÜRKİYE'YE BAĞLIYORUZ

Bakan Karasiamiloğlu,1 trilyon 631 milyar liranın üstünde yatırımla ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, Türkiye'yi küresel bir lojistik süper güce dönüştürmek, ulaşım ağlarını genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergâhlarındaki eksik bağlantıları tamamlamakta önceliklerimiz oldu. İşte bu noktada Doğu Karadeniz'in en önemli ticaret merkezi konumundaki Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergâhta inşa ettiğimiz Zigana Tüneli'ne de bu açıdan bakmamız gerekiyor. Bu kıymetli projemizi, tüm Ortadoğu ülkelerinin Karadeniz'e ulaşması açısından hayati önem taşıdığı farkındalığı ile değerlendirmekteyiz. Zigana Tüneli de bölgede yeni istihdam, iş alanları ve imkânları oluşturacak, bölge ekonomisine önemli katkılar sunacaktır" şeklinde konuştu.

Bilindiği üzere Karadeniz Sahil Yolu, sahil kesimindeki yerleşim yerlerini yüksek standartlı bir ulaşım ağı ile birbirine bağlıyor. Bununla birlikte başlattığımız kuzey-güney akslarını iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgede pek çok yol ve tünel yapımını da projelendirdik. Ovit Tüneli, Cankurtaran Tüneli, Salmankaş Tüneli, Salarha Tüneli, Hurmalık-1 ve Hurmalık-2 Tünelleri gibi nicesini tamamlayarak milletimizin hizmetine verdik. Bugün bizleri bir araya getiren Zigana Tüneli de kuzey-güney aksları kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerin en önemlilerinden biridir. Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergâhta inşa ediliyor. Zigana Tüneli projesi, Trabzon – Aşkale Yolu'nun 44. Kilometresinde ki Maçka/Başarköy mevkiinde başlayıp, 67. Kilometrede yer alan Köstere-Gümüşhane Yolu'na köprülü kavşak ile bağlanıyor. 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu ikişer şeritli bölünmüş yol hâline gelecek. Projenin hizmete açılmasıyla, Zigana'nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve 1. Tünelde bin 825 metreye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek bin 212 metreye inmektedir. Tünelimizin sol tüpü 14 bin 448 metre, sağ tüpü 14 bin 477 metre uzunluğunda olmak üzere çift tüpten oluşuyor. Toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 15,1 kilometreye ulaşacak. Kazı-destekleme ve nihai beton kaplama çalışmalarını zaten tamamlamıştık. Devam eden çalışmalar kapsamında önemli aşamaları geride bıraktık, elektromekanik imalatlar ise devam ediyor. Tünel çıkış kavşağında bulunan 126 metre uzunluğundaki ardgerme köprü imalatlarını da tamamladık. Projemiz hizmete açılınca; Mevcut yol 8 kilometre kısaltılmış olacak. Böylece seyahat süresi yaklaşık 30 dakika azalacak. Bu da büyük tasarruf avantajları sağlayacak. Zamandan 40 milyon lira, akaryakıttan 99 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 139 milyon lira tasarruf edilecek. Karbon salımı da 18 bin ton daha az gerçekleşecek.

ZİGANA TÜNELİNİN AÇILIŞINA ARTIK SAYILI GÜNLER KALDI

2023 yılı nisan ayında bütün imalatlarımızı tamamlamayıp Tünel'imizi hizmete açmayı hedeflediklerini belirten Karaismailoğlu, "Zigana Tüneli faaliyete geçtiğinde özellikle kış aylarında yaşanan çileleri tarihe gömerek yol kullanıcılarına güvenli ve konforlu seyahat imkânı sağlayacağız. Ayrıca, mevcut Trabzon-Gümüşhane hattında bulunan keskin virajlar, rampalar ile birlikte dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemlerde ortadan kalkacak. Trafiğin Karadeniz sahil kesimindeki yerleşkelere, limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışı artık mümkün olacak. Böylece uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük katkılar sunacağız. Zigana Tüneli, bölgemizin ekonomisine yeni bir soluk getirecek. Zigana Tüneli ve bağlantı yolarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve millî kaynaklar kullanıldı. Proje tamamen Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edildi. Ayrıca karayolu tünellerinde Türkiye'de ilk defa yapılan "dikey şaft yapıları" Zigana Tüneli'nde teşkil edildi. Proje kapsamındaki 3 istasyonun her birinde 1 temiz, 1 de kirli hava olmak üzere toplam 6 adet havalandırma şaft yapısı bulunuyor. Teknik, mühendislik boyutuyla yerli ve millî çalışmaların bir başka zaferi olacak, Avrupa'nın ve dünyanın zirvesindeki yapılardan biri arasına yerleşecek Zigana Tüneli Trabzon ve Gümüşhane'nin geleceğine mühür vuracak. Açılışıyla bölgenin gelişimi ve kalkınmasında önemli bir ivme oluşturacak. Bölge halkına kazandıracaklarıyla Türkiye'nin gurur projeleri arasında yerini alacak. Eğer gönlünüzde milletinize karşı duyduğunuz aşk varsa, hizmet üretme isteği varsa, geçilmez denen yollar geçit verir, aşılmaz denen dağlar aşılır. Trabzon'da yürüttüğümüz çalışmalar yalnızca Zigana Tüneli ile sınırlı değil. Kanuni Bulvarı, Maçka- Trabzon, Of-Çaykara, Akçaabat-Söğütlü-Yıldızlı Yolu, Araklı-Dağbaşı-Yolu, Akçaabat-Düzköy Yolu, Düzköy-Tonya Yolu gibi toplam proje tutarı 26 milyar 905 milyon lira olan 24 karayolu projemize devam ediyoruz" dedi.