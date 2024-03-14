Yenibahar Hangi Yemeklerde Kullanılır? Yenibahar En Çok Neye Yakışır?

Kendine özgü kokusu, biçimi ve yapısı bulunan yenibaharat günümüzde oldukça yaygınlaşmaya başlayan bir baharat olarak yer almaktadır. Dolma, çiğköfte ve hatta et yemeklerine kadar kullanılan yenibaharın bu yemeklerin yanında birden fazla yemek içinde de kullanılmaktadır. İsveç mutfağında çok sık kullanılan yenibaharat Türk mutfağında da kullanılmaya başlamıştır. Türk mutfağında ele alacağımız yenibahar hangi yemeklerde kullanılır ve yenibahar en çok neye yakışır konusu da kullanım alanları açısından merak edilmektedir.

Yenibahar Hangi Yemeklerde Kullanılır?

Anavatanı latin Amerika olan ve latince ismi Pimenta Racemosa familyasına ait olan yenibahar ağacı isim olarak pimenta ağacı olarak da bilinmektedir. Çiçek açtığı zaman yenibahar ağacı hem salkımları ile hem de taneleri ile üzüme benzemektedir. Ağaçta yeşil olana bu meyveler güneşte kurutulması ile rengi kahverengiye dönüşmektedir. Rengi kahverengi olduktan sonra görünüm olarak karabibere benzese de kokusu ile karabiberden ayırmak kolay olmaktadır. yenibahar dünyada en çok İsveç mutfağında kullanılırken Türk mutfağında sarma, dolma hatta çiğköftelerde çok fazla kullanılmaktadır.

Türk mutfağında kullanım alanı gittikçe yaygınlaşan yenibaharat günümüzde birden fazla yemeğin içine koyulmaya başlamıştır. Tatlılardan tuzluya geniş bir yemek yelpazesi içinde kullanım alanı bulmaktadır. Bu geniş yemek yelpazesinde ise genellikle kullanıldığı yemek türlerine baktığımızda: pilav, iç pilav, dolma içi gibi tariflerde kullanılmaktadır. Sulu et yemeklerinde ise köftelere de koyulmaktadır. Hamburgerde de kullanılan yenibahar kırmızı ve beyaz ete de oldukça yakışan bir baharat türüdür.

Yenibahar En Çok Neye Yakışır?

Kokusu çok beğenilen ve mest edilen yenibahar baharatı özellikle zeytinyağlılarda ve çorbalarda çok sık tüketilen baharatlara arsında yer almaya başlamıştır. Tuzlu tariflerde çok sık kullanılan yenibahar bunların yanı sıra tatlılarda da kullanılmaktadır. Hatta şerbetlerde de kullanılmaktadır. Pasta, çörek, kek, aşure, kurabiye gibi tariflerde kullanılmaktadır. Günümüzde turşularda bile kullanılmaktadır.

Görüldüğü üzere yenibahar tek bir yemek alanında ya da yemekte kullanılmamaktadır. Türk mutfağında tatlıdan tuzluya kadar kullanılmaktadır. Burada önemli olan ve bilinmesi gereken de bu baharatın yemeklerde nasıl kullanılması gerektiğini bilmek gerekmektedir.