Haberler Yaşam Haberleri Yenibosna'da kanlı gece: 1 ölü, 4 yaralı
Giriş Tarihi: 15.10.2022 12:59 Son Güncelleme: 15.10.2022 13:12

Yenibosna'da kanlı gece: 1 ölü, 4 yaralı

Yenibosna'da birkaç işyeri ve araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

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Yenibosna’da kanlı gece: 1 ölü, 4 yaralı

Yenibosna Bahçelievler'e bağlı Yenibosna Çobançeşme Mahallesi'nde bulunan Fatih Caddesi'nde dün gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Araçlarla Fatih Caddesi'ne gelen kimliği belirsiz şahıslar cadde üzerinde bulunan husumetlilerine ait işyerleri ve araca uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı.

Olay sırasında caddede bulunan vatandaşlar panikle olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına almak üzere yaralıları Başakşehir Çam ve Sakura ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk hastanelerine kaldırdı.

30'UN ÜZERİNDE KOVAN BULUNDU

Fatih Caddesi'ne çıkan ara sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatılırken, saldırının gerçekleştiği noktada 30'un üzerinde boş kovan bulundu. Polis ekipleri cadde boyunca geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırganlar olay yerine geldikleri araçlarla kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri kimliği belirsiz saldırganları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Yenibosna'da kanlı gece: 1 ölü, 4 yaralı
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