Yenibosna’da kanlı gece: 1 ölü, 4 yaralı

İSTANBUL Yenibosna'da önceki gece saat 23.30 sıralarında araçlarla Fatih Caddesi'ne gelen kimliği belirsiz kişiler, husumetlilerine ait işyerleri ve bir araca uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdı. Çevrede bulunan vatandaşlar panikle kaçışırken, saldırganlar geldikleri araçlarla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar Başakşehir Çam ve Sakura ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk hastanelerine kaldırdı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.