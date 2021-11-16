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Giriş Tarihi: 16.11.2021 09:30 Son Güncelleme: 16.11.2021 09:35

Yenibosna’da metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu

İHA
Yenibosna’da metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu

Yenibosna’da sabah saatlerinde yaşanan metrobüs arızası duraklarda yoğunluğa yol açtı. İşe gitmeye çalışan vatandaşlar metrobüs arızası nedeniyle uzun süre beklemek durumunda kaldı.

İstanbul'da son dönemde sık sık arızalanan metrobüs ve otobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi. Sabahın erken saatlerinde Yenibosna metrobüs durağında Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs arızalandı. Metrobüs seferleri uzun süre sadece Beylikdüzü istikametine yapılırken durakta yoğunluk oluştu.



ARIZALANAN METROBÜS ÇEKİCİ YARDIMI İLE ÇEKİLMESİYLE, SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Durakta uzun süre bekleyen vatandaşlardan Abdurrahman Gökçe, "Bir metrobüs arıza yapmış yolu kilitlemiş. Bir çekici getirmek ancak nasip oldu. Çağlayan'a gitmeyi düşünüyorum ve yarım saattir burada bekliyorum. Artık nasıl gideceğim bilmiyorum, onu artık yetkililer düşünecek" dedi.

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Yenibosna’da metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu
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