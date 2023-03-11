Yeniden döneceğiz

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok depremzede, Bolu'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirildi. Sümer Mahallesi'ndeki Hattat Emin Barın KYK Yurdu da 189 odası ve 907 yatağıyla şimdiye kadar kente gelen 645 afetzedeye kapılarını açtı. Yurtta depremzedelere, barınma ihtiyaçların yanı sıra revir, psikososyal destek, çocuk ve etüt alanı, manevi rehber gibi imkanlar sağlanıyor. Depremzedeler şartlarının iyi olduğunu, ancak memleketlerine geri dönmeyi istediklerini söyledi.Kahramanmaraş'tan gelen Saniye Erdağlı, "Burada bizimle çok iyi ilgileniyorlar, çok iyi bakıyorlar bize. Yurtta misafiriz. Görevlilerden Allah razı olsun. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Can kayıplarımız var. Ben erkek kardeşimi, yeğenlerimi kaybettim. 4 kişilik aile hayatını kaybetti. Evimiz ağır hasarlı durumda. Şimdi buradayız. Artık ne zamana kadar buradayız bilmiyorum. Yurtta olmasak, sokakta kalacaktık. Ortam düzelince döneceğiz" diye konuştu. Yasemin Bayırlı ise "Şu anda yurtta kalıyoruz. Allah razı olsun evimizi aratmıyorlar. Devletimize, milletimize, tüm görevlilere teşekkür ediyorum. Acımız büyük, kaybımız çok. Atlatmaya çalışıyoruz ama bir tarafımız hep buruk kaldı. Bir an önce bu günler geçsin istiyoruz ama zamanla geçeceğini de biliyoruz" dedi. DHA