Haberler Yaşam Haberleri Yeniden inşa edilen Bozkurt, afeti teğet geçti
Giriş Tarihi: 5.6.2023 15:18 Son Güncelleme: 5.6.2023 16:15

Yeniden inşa edilen Bozkurt, afeti teğet geçti

2021 yılında yaşanan sel felaketinin ardından altyapısıyla birlikte yeniden inşa edilen Bozkurt’ta önceki gün yaşanan şiddetli yağış sonrasında çok büyük olumsuz bir durum yaşanmadı.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Yeniden inşa edilen Bozkurt, afeti teğet geçti

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sabah saatlerine kadar sürdü. Yağış Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Küre ve İnebolu ilçelerinde etkili oldu.

11 Ağustos 2021 tarihinde asrın felaketini yaşayan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sel afetinin ardından devlet tüm imkânlarını seferber etti. Hem altyapısı hem de üstyapısı baştan aşağı yenilenen Bozkurt'ta metrekareye 118,5 kilogram yağış düşmesine rağmen ilçe merkezinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı da Bozkurt Hükümet Konağı'ndan çektiği bir videoda, ilçedeki durum hakkında bilgi verdi ve şunları söyledi:
"Bozkurt merkezimizde bir damla su yok çok şükür. Altyapı çok güzel çalıştı. Sadece kot altında birkaç yerde belki sıkıntı çıkmış olabilir. Ezine deresinde, duvarlarımız, köprülerimiz, bentlerimiz yerinde. Derenin genişlemesinin, 28 metreden 72 metreye genişlemesinin ne kadar önemli olduğunu ve gerekli olduğunu gördük. Allah devletimize zeval vermemiz. Çok yoğun bir yağış almamıza rağmen, Bozkurt'ta kot altındaki birkaç spesifik yerin dışında bir sıkıntımız yok."

EN ÇOK OKUNANLAR

Ankara Büyükşehir'de yolsuzluk iddiası! Mansur Yavaş'a suç duyurusu: Şoke eden usulsüzlük...
SON DAKİKA: CHP'de Kurultay kararı sonrası hareketli saatler! Yeni MYK belli oldu...
SON DAKİKA: Mahinur Özdemir Göktaş görevi devraldı
Dışişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Hakan Fidan'dan ilk mesaj: Devletin bütünlüğü, güvenliği, milletin egemenliği…
‘Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim’ demişti… CHP'li Eren Erdem, A Takımı'na girdi!
SON DAKİKA: CHP'de koltuk savaşı alev aldı! Kahvaltı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ilk darbe! Hepsinin üstünü çizdi
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni hamle... Koltuğunu sağlamlaştırmak için o isimlerin fişini çekti!
SON DAKİKA: Kırgızistan'da darbe girişimi!
Cumartesi akşamı
Kosova ve Sırbistan’a uyarı geldi: Gerginliği düşürmezseniz…
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeniden inşa edilen Bozkurt, afeti teğet geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA