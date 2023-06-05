Yeniden inşa edilen Bozkurt, afeti teğet geçti

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sabah saatlerine kadar sürdü. Yağış Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Küre ve İnebolu ilçelerinde etkili oldu.

11 Ağustos 2021 tarihinde asrın felaketini yaşayan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sel afetinin ardından devlet tüm imkânlarını seferber etti. Hem altyapısı hem de üstyapısı baştan aşağı yenilenen Bozkurt'ta metrekareye 118,5 kilogram yağış düşmesine rağmen ilçe merkezinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı da Bozkurt Hükümet Konağı'ndan çektiği bir videoda, ilçedeki durum hakkında bilgi verdi ve şunları söyledi:

"Bozkurt merkezimizde bir damla su yok çok şükür. Altyapı çok güzel çalıştı. Sadece kot altında birkaç yerde belki sıkıntı çıkmış olabilir. Ezine deresinde, duvarlarımız, köprülerimiz, bentlerimiz yerinde. Derenin genişlemesinin, 28 metreden 72 metreye genişlemesinin ne kadar önemli olduğunu ve gerekli olduğunu gördük. Allah devletimize zeval vermemiz. Çok yoğun bir yağış almamıza rağmen, Bozkurt'ta kot altındaki birkaç spesifik yerin dışında bir sıkıntımız yok."