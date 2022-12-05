‘Yeniden kavuşuncaya dek...’

Ankara'da önceki gün yolun karşısına geçmek isterken Elif Nazlı'nın kullandığı cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden Emekli Albay Haydar Ulusoy'un oyuncu kızı Özge Ulusay, acı haberi babasıyla birlikte çekilen fotoğrafını "Yeninden kavuşuncaya dek..." notuyla paylaşarak duyurdu. Ulusoy için dün Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Özge Ulusoy, "Anneme çok iyi bir eş, bize çok iyi bir baba oldu" dedi. Haydar Ulusoy bugün İstanbul Selimiye'de düzenlenecek askeri törenin ardından toprağa verilecek.