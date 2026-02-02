‘Yeniden yürüyebildiğim için çok mutluyum’

ADIYAMAN'DA, depremde 117 saat enkaz altında kalması nedeniyle diz altından ampute edilen sol bacağına Adana'daki Çocuk İyilik Merkezi'nde takılan protezle yeniden yürümeye başlayan 9 yaşındaki Zeliha Yılmaz, yeniden yürüyebilmenin sevincini yaşıyor. Merkezde geçen yıl yapılan operasyonda bacağına protez takılan Yılmaz, ayağa kalkmayı başardı. İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi olan ve eğitimini Adıyaman'da sürdüren Yılmaz, "Tekrar yürüyüp koşabiliyorum, çok mutluyum. Küçüklüğümden beri öğretmenliği çok seviyorum. Öğretmen olabilmek için çalışıyorum" dedi.