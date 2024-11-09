Yenidoğan bakımları yeniden değerlendirilecek

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Antalya'da Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği'nin (SASDER) 11'inci Ulusal Kongresi'nin açılışına katıldı. Bakan Memişoğlu yenidoğan çetesi konusu hakkında da açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, "Kamuoyunu geçtiğimiz günlerde ilgilendiren ve halen acısını hissettiğimiz yeni doğanla ilgili, kamu ve özel hastanelerdeki tüm yenidoğan bakımların işleyişlerini değerlendirmek üzere yakın zamanda bir yenidoğan yoğun bakım denetim ve bilimsel değerlendirme komisyonu oluşturduk. Türkiye'nin önde gelen yenidoğan yoğun bakım bilim insanlarından oluşturulan bu komisyon, üniversite, özel ve kamudaki tüm hastanelerin, yenidoğan yoğun bakımlarına yönelik işleyiş ve denetim süreçlerini takip edecek, inceleyecek ve denetim faaliyetlerine elde edilen sonuçlara göre sistemin daha etkin işleyişini sağlayacaktır" dedi. İHA