Yenidoğan çete soruşturmasında kapatılan hastaneye taş ve duba atıp otomobiliyle çarptı

Üniversite Mahallesi'nde, olay sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi. 'Yenidoğan çetesi soruşturması' kapsamında kapatılan özel Avcılar Hospital'ın önüne gelen Ö.Y., eline geçirdiği taş ve dubaları binaya atmaya başladı. Daha sonra otomobiline binen Ö.Y., araçla hastanenin kapısına çarptı.

Cam kapı tamamen kırılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Ö.Y.'nin yaralanmadığı anlaşıldı. Polis ekipleri, şüphelinin 2.37 promil alkollü olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli Ö.Y.'nin ifadesinde, halen bronşit tedavisi gören çocuğunun geçmişte özel hastanede hatalı tedavi edildiğini iddia ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.