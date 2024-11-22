Yenidoğan çetesi davasına TBMM’den heyet geliyor

Yenidoğan Çetesi'nin duruşması 4. Gününde de devam etti. Tutuklu sanıkların bir çoğu savunma yaparken, örgütün lideri Fırat Sarı ve Yöneticisi İlker Gönen henüz savunma yapmadı.

Yenidoğan çetesi davasında 5'inci gününde TBMM İnsan Hakları Komisyonu bugün duruşmayı takip edecek. Komisyon Başkanı AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık ve komisyon üyeleri Saadet Partisi Milletvekili Mesut Doğan, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım duruşmayı salonda takip edecek.