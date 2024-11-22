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Giriş Tarihi: 22.11.2024 08:28

Yenidoğan çetesi davasına TBMM’den heyet geliyor

İstanbul'da liderliğini Doktor Fırat Sarı'nın yaptığı suç örgütü, yeni doğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek, SGK'dan haksız kazanç elde edip 10 bebeğin ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olmuştu. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında, 22'si tutuklu toplam 47 sanık hakim karşısında hesap veriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları Komisyonu bugün duruşmayı takip edecek.

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Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Yenidoğan çetesi davasına TBMM’den heyet geliyor

Yenidoğan Çetesi'nin duruşması 4. Gününde de devam etti. Tutuklu sanıkların bir çoğu savunma yaparken, örgütün lideri Fırat Sarı ve Yöneticisi İlker Gönen henüz savunma yapmadı.

Yenidoğan çetesi davasında 5'inci gününde TBMM İnsan Hakları Komisyonu bugün duruşmayı takip edecek. Komisyon Başkanı AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık ve komisyon üyeleri Saadet Partisi Milletvekili Mesut Doğan, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım duruşmayı salonda takip edecek.

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Yenidoğan çetesi davasına TBMM’den heyet geliyor
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