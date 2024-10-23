Yenidoğan çetesi ile ilgili araştırma komisyonu kuruldu

Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 10/1899, 10/1900, 10/1901, 10/1902, 10/1903 ve 10/1904 esas numaralı Meclis Araştırması Önergeleri görüşülerek, Meclis araştırması açılması kabul edildi.

ÜLKENİN GELECEĞİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

AK Parti TBMM Grubu tarafından sunulan dilekçede, çocukların toplumun geleceği ve umudu olduğu vurgulanarak, çocukların fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerinin en iyi düzeyde sağlanmasının ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

İHMAL VE SUİSTİMAL RİSKLERİ ELE MASAYA YATIRILACAK

Bu bağlamda, özellikle özel sağlık kuruluşlarında çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunların, bu hizmetlere erişilebilirliğin ve suistimal iddialarının değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, teşhis ve tedavi sürecinde kendini tam olarak ifade edemeyen hastalara yönelik ihmal ve suistimal risklerinin ele alınmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASI TALEP EDİLDİ

Dilekçede, bu sorunların detaylı bir şekilde incelenmesi, mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98, 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması talep edildi.

YENİŞEHİRLİOĞLU'DA İMZALADI

Dilekçe, Sivas Milletvekili Abdullah Güler, İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili M. Emin Akbaşoğlu, Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun imzalarıyla sunuldu.

YENİŞEHİRLİOĞLU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda, "Özel sağlık kuruluşlarının yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili işlem ve uygulamaların incelenmesi, bu kuruluşların eksikliklerinin tespit edilerek nitelikli sağlık hizmetlerine erişilebilirliğin temin edilmesi, sorunların bütün paydaşlarla birlikte ele alınarak mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin ortaya konulabilmesi amacıyla sunmuş olduğumuz Meclis Araştırması açılmasına dair teklifimiz TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kurulan komisyon, gerekli düzenlemelerin yapılması adına önemli görevler üstlenecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak tüm süreçlerin hassasiyetle takipçisi olacağız." dedi.