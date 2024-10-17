Yenidoğan çetesine 324 yıl hapis talebi

Türkiye'nin gündemine oturan, bebek acil hastalarını anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayıp 12 bebeğin ölümüne neden olan yenidoğan çetesi hakkında geçtiğimiz günlerde fezleke hazırlanmış ve 1775 yıla kadar hapis istenmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlenerek 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Liderliğini Fırat Sarı'nın, yöneticiliğini İlker Gönen ve Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı suç örgütünün esas amacı anlatıldığı iddianamede, örgütün işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerini 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamakları ile oynama yaparak SGK'dan üst sınırdan ödeme almak, hastaların mevcut durumlarını evrak işlemlerine farklı yansıttıkları belirtildi.Fırat Sarı liderliğindeki örgütün, elde ettikleri kârı oransal olarak paylaştığı, bebek hastaların uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği örgüt adına kârlı gördüğü hastanelere yatışının yapıldığı belirtildi. Örgütün amacının bebeklerin iyileştirilmesi değil kazanç elde edilmesi olduğu değerlendirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede örgüt lideri Fırat Sarı ve örgüt yöneticisi İlker Gönen'in ayrı ayrı 324 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.