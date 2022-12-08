Yenilikçi ilaçlar yaşam süresini uzatıyor

Kanser, kalp, pandemi gibi insan hayatını tehdit eden tehlikelere karşı her geçen gün yeni çareler üretilirken, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Yenilikçi İlaçlar Sempozyumu"nda yenilikçi tedaviler her yönüyle ele alındı. Sempozyumda konuşan Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD) Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli, "Bir dönem tedavisi imkânsız gibi görünen hastalık yenilikçi tedavilerle yenildi, ama mücadele bitmedi. Geliştirilmekte olan 8 binin üzerinde yenilikçi tedavi için dünya çapında çalışmalar devam ediyor" dedi. Türkiye'de yenilikçi ilaçlara erişilebilirliğin daha iyi seviyelere ulaştırılması için çalışıldığını söyleyen Dereli, "Yenilikçi ilaçlar, ölümcül, kronik ve henüz çaresi bulunamamış hastalıklara tedavi umudu oluyor. 1900'lerde ortalama yaşam süresi 45 yıl iken yenilikçi tedavilerin yarattığı etki ile günümüzde ortalama 80 yıla ulaştık" diye konuştu. Dereli, yenilikçi ilaçların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının aynı zamanda ekonomi üzerinde de çarpıcı etkilere sahip olduğunu söyledi.