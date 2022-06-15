Yenişehir nerede, hangi ilimizde, ne zaman kaç yılında fethedildi? Kuruluş Osman’da geçen Yenişehir nerede, hangi şehirde?

Yenişehir, bu akşam Atv ekranlarına gelecek olan Kuruluş Osman dizisindeki fetih hazırlıkları ile gündeme geliyor. Tarihte Osman Bey Bilecik, Yar Hisar, ve İnegöl'ü aldıktan sonra İznik taraflarına daha rahat akın yapabilmek maksadıyla bu ilçeyi fethetmişt. Bu noktada ise "Yenişehir nerede, hangi ilimizde, ne zaman kaç yılında fethedildi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Yenişehir'in olduğu il ve detaylar...
Yenişehir, Bursa ilinin bir ilçesidir. Bursa'nın doğusunda ve Bursa şehir merkezine uzaklığı 52 km'dir. Bursa'nın uluslararası havaalanı Yenişehir sınırları içindedir. Bu yüzden havaalanı "Yenişehir Havaalanı" olarak anılmaktadır.
İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmakla birlikte 2004 yılında Yenişehir Belediyesi tarafından kurulan YOSAB (Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi) ile sanayileşmeye başlamıştır. Özellikle tarımsal ürün ihracatında Bursa'nın ilk sırada gelen ilçesidir. Domates ve biber yetiştiriciliği Dünyaca ünlüdür. Bu sebeple her sene Altın Biber Festivali Eylül aylarında, Yenişehir'in kurtuluşuna ithafen yapılan bir etkinliktir.
Bölgede ılıman Marmara iklimi görülür.
İnegöl ve İznik'e yakın bir mesafede bulunmaktadır. Yenişehir halkının bir kısmı çalışmak için Bursa ve İnegöl'e gitmektedir. Yenişehir; batıda Kestel, güneyde İnegöl, kuzeyde İznik, kuzeybatıda Orhangazi ve doğuda Bilecik ile komşudur. İlçe'nin toplam nüfusu 54.315'tir.
Yenişehir'in bilinen tarihi 14. yüzyıl başlarına kadar uzanır. O dönemde Bilecik'in merkez olduğu Ertuğrul sancağına bağlanmış ve bu konumunu 1926'ya kadar sürdürmüştür. 1926-1930 arasında İznik, buraya bağlı bucak merkeziydi.
Osmanlının beylikten devlet haline geçtiği yıllarda Köprühisar ve Yarhisar'ın zapt edilmesinden sonra Yenişehir ovasına da topraklarına katan Osman Bey bu bölgeyi gazilerine kılıç hakkı olarak yurt edinmeleri için vermiştir. Yenişehir ilk defa o zaman iskâna açıldığı için bu isim ile bilinir olmuştur. İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın Osmanlı Tarihi adlı kitabında da "Ovada bir Türk şehri kurulmuş ve harp sahasına yakın olması dolayısıyla karargâh yapılmıştır" ifadesine yer verilmiştir.