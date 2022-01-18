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Giriş Tarihi: 18.1.2022 22:04 Son Güncelleme: 18.1.2022 22:05

Yenişehir'de 7/24 Karla Mücadele

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Yenişehir’de 7/24 Karla Mücadele

Diyarbakır genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Yenişehir Belediyesi ilçede buzlanmaya karşı bulvar, cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama işlemleri başlattı.

Yenişehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ilçe merkezi ve mahallelerde yaya ve araç trafiğini rahatlatmak amacıyla kar yağışıyla birlikte tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin 7/24 etkin bir şekilde sahada karla mücadele verdiğini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, " Yılın ilk karının yağmasının ardından vatandaşlarımızın bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için ekiplerimiz sahaya intikal etmiş bulunmaktalar. İlçemiz genelinde gerekli tuzlama ve temizleme çalışmaları yapılmakta ve bu çalışmalara kar yağışı süresince devam edeceklerdir. Vatandaşlarımızdan ulaşım araçlarına kar lastiği takmalarını, araç antifrizlerini kontrol etmelerini, emniyet kemerlerini takmalarını ve araçlarında zincir bulundurmalarını rica ediyoruz. Ekiplerimiz 7/24 vatandaşlarımızın memnuniyeti ve güvenliği için çalışmaya devam edecektir." diye konuştu.

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Yenişehir'de 7/24 Karla Mücadele
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