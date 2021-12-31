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Giriş Tarihi: 31.12.2021 14:34 Son Güncelleme: 31.12.2021 14:46

Yenişehirde yeni yıl alarmı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Yenişehirde yeni yıl alarmı

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, yeni yıl kutlamaları öncesinde vatandaşların alışveriş için yoğun olarak kullandığı işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'nin talimatları ile Yenişehir Belediyesi Zabıta ekipleri ilçede yeni yıl kutlamaları öncesinde vatandaşların alışveriş için yoğun olarak kullandığı işletmelere yönelik fahiş fiyat ile ürünlerdeki son kullanım tarihlerini denetledi.

Yenişehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin sabahın erken saatlerinde başlayan denetimlerinde işletmelerde başta fahiş fiyat ve stokçuluk olmak üzere gıda güvenliği, hijyen ve bandrol kontrolü gerçekleştirildi.

İlçe genelindeki; market, manav, pastane, fırın ve kuruyemişçilerde güvenilir gıda ürünlerinin kontrollerinin gün boyunca aralıksız bir şekil sürdürüleceğini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, kurallara uymayan işletmeler için yasal işlem yapılacağı uyarısında bulundu.

Başkan Beşikci, "Zabıta ekiplerimiz işletmelerimizde başta fahiş fiyat kontrolü olmak üzere hijyen belgesi, iş yeri açma izin belgesi, yangın tüpü, çalışanların bone-önlük kullanımı ve genel kılık-kıyafete uygunluk kriterlerini de karşılayıp karşılamadığını tek tek kontrol etmektedirler. Vatandaşlarımızın yeni yıl alışverişlerini güvenli ve sağlıklı ortamlarda yapabilmesi için bu denetimlerimizi gün boyu gerçekleştireceğiz. İlçemizde hem vatandaşlarımızın hem de esnaflarımızın hakkını korumak için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde yürüteceğiz." şeklinde konuştu.

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Yenişehirde yeni yıl alarmı
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