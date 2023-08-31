Haberler Yaşam Haberleri Yenişehirlioğlu: ‘Manisa’mıza ilişkin istişarelerde bulunduk’
Giriş Tarihi: 31.8.2023 09:39 Son Güncelleme: 31.8.2023 10:07

Yenişehirlioğlu: ‘Manisa’mıza ilişkin istişarelerde bulunduk’

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Yenişehirlioğlu: ‘Manisa’mıza ilişkin istişarelerde bulunduk’

Manisa için istişarelerde bulunulduğunu belirten Yenişehirlioğlu, "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda durmadan, yorulmadan aziz milletimize hizmet edeceğiz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Afyonkarahisar'da geçirdiği kazadan sonra tedavi sürecini yakından takip ederek ilgi ve desteğini eksik etmeyen Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Öte yandan ziyaretinde Manisa'ya ilişkin istişarelerde bulunulduğunun altını çizen Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, "Nazik kabulleri sırasında Şehzadeler Şehri Manisa'mıza ilişkin istişarelerde bulunma imkânı bulduk; değerli Hemşehrilerimin selamlarını ilettim. Bizlere çizmiş olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda durmadan, yorulmadan aziz milletimize hizmet edeceğiz." İfadelerini kullandı.

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Yenişehirlioğlu: ‘Manisa’mıza ilişkin istişarelerde bulunduk’
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