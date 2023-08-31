Yenişehirlioğlu: ‘Manisa’mıza ilişkin istişarelerde bulunduk’

Manisa için istişarelerde bulunulduğunu belirten Yenişehirlioğlu, "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda durmadan, yorulmadan aziz milletimize hizmet edeceğiz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Afyonkarahisar'da geçirdiği kazadan sonra tedavi sürecini yakından takip ederek ilgi ve desteğini eksik etmeyen Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Öte yandan ziyaretinde Manisa'ya ilişkin istişarelerde bulunulduğunun altını çizen Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, "Nazik kabulleri sırasında Şehzadeler Şehri Manisa'mıza ilişkin istişarelerde bulunma imkânı bulduk; değerli Hemşehrilerimin selamlarını ilettim. Bizlere çizmiş olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda durmadan, yorulmadan aziz milletimize hizmet edeceğiz." İfadelerini kullandı.