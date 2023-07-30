Haberler Yaşam Haberleri Yenişehirlioğlu: ‘Orman yangınlarına müdahale süresi 45 dakikadan 11 dakikaya düştü’
Giriş Tarihi: 30.7.2023 13:37 Son Güncelleme: 30.7.2023 13:41

Yenişehirlioğlu: ‘Orman yangınlarına müdahale süresi 45 dakikadan 11 dakikaya düştü’

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu Orman yangınlarıyla mücadelede İHA'ların görevlendirilmesiyle ilgili, 5 noktada konuşlu olarak hizmet vermesine ilişkin müdahale süresindeki düşüşün ülkemiz ve Manisa için önemli bir rol oynadığını belirterek Tarım orman Bakanı İbrahim Yumaklı başta olmak üzere  Baykar ekibini ve emeği geçenleri tebrik etti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Yenişehirlioğlu: ‘Orman yangınlarına müdahale süresi 45 dakikadan 11 dakikaya düştü’

Yenişehirlioğlu Ülkemizin dört bir yanında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadelede yerli ve milli insansız hava araçlarımızın yeri şüphesiz çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Aralarında Manisa ve Akhisar'ımızın da bulunduğu 5 farklı noktada konuşlu İHA'lar yangınla mücadelede elimizi güçlendiriyor. İHA'ların ve yüksek teknolojinin kullanılmasıyla birlikte ülkemizde orman yangınlarına ilk müdahale süresi ortalama 45 dakikadan 11 dakikaya düşmüştür." dedi.

GÖREVLERİNDE BAŞARILAR DİLEDİ

Müdahale süresinde ki düşüşün ülkemizde ve Manisa'da çok önemli bir rol oynadığını belirten Yenişehirlioğlu orman yangınlarıyla mücadelede görev alan kurum kuruluşlara ve personelleri tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

YENİŞEHİRLİOĞLU TARIMI DA YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Öte yandan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu Tarım orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın. "237 milyon 819 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Paylaşımının ardından toplamda 237 milyon 819 bin TL tarımsal destekleme ödemesi, alın teri ve emekle üreten çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarılıyor… Başta Manisa'lı üreticilerimiz olmak üzere tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

Yenişehirlioğlu yaptığı açıklamayla çiftçilerin alın teri ve emekleriyle üreten çiftçilerin yanında olduğunu, gösteren cana yakın paylaşımıyla her gelişmelerin takipçisi olduğunu gösterdi.

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Yenişehirlioğlu: ‘Orman yangınlarına müdahale süresi 45 dakikadan 11 dakikaya düştü’
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