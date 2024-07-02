Yenişehirlioğlu’ndan Başkan Erdoğan’a Soma teşekkürü

28 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete'de yer alan 8652 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "Bazı yeraltı madenlerinde maliyet artışları için yapılan devlet desteği uygulaması 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı." Konuyu bir süredir yakından takip ettiğini belirten Yenişehirlioğlu, Soma'da İlçe Başkanı ve bölge madencilerinden aldığı bilgileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a iletmişti.

"SOMA MADENCİLERİNDEN YENİŞEHİRLİOĞLU'NA TEŞEKKÜR"

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Soma İlçe Başkanı Melih Akın: "Ankara'daki görüşmeler sonrası neticeler ortaya çıkıyor. Teşvik hususu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmıştır. Maden sektörüne ve madencilerimize hayırlı olsun. İlgilerinden dolayı, başta Grup Başkanvekilimiz ve Manisa Milletvekilimiz Sayın Bahadır Yenişehirlioğlu'na, Bakan Yardımcılarımız Sayın Abdullah Tancan ve Sayın Zafer Demircan'a, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Sayın Abdullah Çiftçi ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uygun'a teşekkür ederiz." dedi.

"MANİSAMIZIN TALEPLERİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan ve süreci yakından takip ettiğini belirten Yenişehirlioğlu, "Yeraltı zenginliklerimizi etkin ve verimli şekilde kullanmak için madencilerimizle fikir paylaşımlarımızı yaparak bölgemize katma değer sağlanması noktasında ilerleyeceğimiz istikameti istişare etmiştik. Biz de üzerimize düşeni yaparak gerekli adımları attık. Manisa'mızın ihtiyaç duyduğu her anda biz AK Parti olarak sorumluluk almaya ve Allah'ın izniyle sonuca ulaştırmaya hazırız. Hemşehrilerimizin talepleri için çalışmaya devam edeceğiz. Madencilik sektörüne ve Manisa'mıza gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'a teşekkür ediyoruz." dedi.