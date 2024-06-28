Yenişehirlioğlu’ndan Manisa’ya bir müjde daha... "Kelebek Projesi Tam Performansla Hizmete Girecek"

Manisa'da üretim sürecine dahil edilmeyen tek karış toprak kalmaması için çalışacaklarını ifade eden Yenişehirlioğlu yaptığı paylaşımda: "Manisa'mızın bereketli topraklarını suyun gücüyle buluşturmak için çalışmaya devam ediyor; üretim sürecine dahil edilmeyen tek karış toprağımızın kalmaması hedefiyle projelerimizi kararlılıkla hayata geçiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

"PROJENİN HER AŞAMASINI HASSASİYETLE TAKİP ETTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kaydedilen gelişmenin bölge açısından büyük ehemmiyet arz ettiğini ifade eden Yenişehirlioğlu yaptığı duyuruda: "Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla bugün yayımlanan Resmî Gazete kararı ile Manisa'mızın Ahmetli İlçesi'nde yürütülen sulama suyu temini amacıyla hayata geçirilen Kelebek Projesi tam kapasiteyle hizmet verecek. Bu faydalı proje tam performansla çalıştığında şehrimize ve bölgemize oldukça önemli katkılar sunacaktır. Her aşamasını hassasiyetle takip ettiğimiz ve bölge üreticilerimiz açısından büyük ehemmiyet arz eden projede kaydedilen bu önemli gelişme dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.