YEPYENİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025: Dualı ve ayetli, kısa-uzun,resimli Cuma mesajları ile Cumanız Mübarek Olsun!

Cuma mesajları, bu özel günde büyük ilgi görüyor. Manevi atmosferi derinden yaşayan Müslümanlar, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hadisleriyle günü daha anlamlı kılıyor. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında Cuma temalı paylaşımlar hızla yayılıyor. İşte dualarla süslenmiş, anlam dolu, duygusal ve görselle desteklenmiş en güzel Cuma mesajları ve sözleri

SEVDİKLERİNİZE GÖNDEREBİLECEĞİNİZ EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Mübarek Cuma'nın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun. Hayırlı Cumalar!

Bu mübarek gün, Allah'ın rahmetiyle kuşanmış kalbiniz huzur bulsun. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun."

"Hayat, bazen zorlayıcı olabilir. Ama her Cuma, yeni bir umutla başlar. Bugün, ruhunun huzur bulduğu, kalbinin neşeyle dolduğu bir gün olsun. Cumanız mübarek olsun."

"Her Cuma, yeni bir başlangıçtır. Bugün, kalbinizdeki gücü keşfedin, her adımda daha güçlü olun. Allah, her adımınızı bereketlendirsin. Cumanız mübarek olsun."

"Bir cuma sabahı, kalbinin derinliklerinden gelen dualarla, huzur bulacağın bir gün dilerim. Her anın, bir ömre bedel olsun. Hayırlı Cumalar!"

"Cumanın bereketi üzerinizde olsun. Huzur, sağlık ve mutluluk dilerim. Hayırlı Cumalar!"

Hayırlı Cumalar! "Ey iman edenler! Allah'ı çok anın" (Ahzab, 41) ayetiyle gönlünüzü ferahlatın, dualarınız kabul olsun, sevdiklerinizle huzur ve bereket içinde bir gün geçirin.

Rabbim bu Cuma gününde ibadetlerinizi kabul etsin, kalbinize huzur versin ve üzerinize rahmetini indirsin. "Allah'a güvenin; O sizin yeteriniz" (Tevbe, 51).

Cuma günü dualarınızın semaya ulaştığı, kalbinizin ferahladığı bir gün olsun. "Rabbinize yönelin ve O'na tevekkül edin" (Mü'min, 7).

Hayırlı Cumalar! Allah'ın rahmeti üzerinize olsun, sevdiklerinizle birlikte bereketli ve huzurlu bir gün geçirin. "Allah, sabredenlerle beraberdir" (Bakara, 153).

Bugün bol bol salavat getirin, dualarınızı eksik etmeyin; Rabbim gününüzü hayırla doldursun. "Kim Allah'a tevekkül ederse, O ona yeter" (Talak, 3).

Ve Allah, her türlü zorluktan sonra bir kolaylık yaratır. (Şerh, 94:6). Bu mübarek Cuma'da, zor zamanlarınızda Allah'ın kolaylığını ve rahmetini dilediğiniz her an hayatınıza versin. Dualarınız kabul, Cumanız mübarek olsun.



Allah, her sabah bize yeni bir gün ve yeni bir fırsat verir. Cuma günü, kalbimizi arındırıp Rabbimize yönelmenin, dualarımıza cevap bulmanın en güzel zamanıdır. Rabbim, bu Cuma'da sizlere hayırlı ve bereketli bir gün nasip etsin. Cumanız mübarek olsun.

Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne iman edin ve O'nun gönderdiği her şeye inanın. O zaman Allah, sizin günahlarınızı örter ve sizi güzel bir şekilde bağışlar. (Ahzab, 33:56). Bu mübarek Cuma'da Allah'ın rahmeti üzerinize olsun, dualarınız kabul edilsin.



Resulullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: 'Cuma günü, içinde bir an vardır ki, o anda kul, Allah'tan hayır bir şey isterse, Allah ona mutlaka verir.' (Buhari). Rabbim bu mübarek günde dualarınızı kabul etsin, huzur ve mutluluk getirsin.

Allah'ım! Bu mübarek Cuma günü hürmetine nefsimize hakim, kalbimize sabırlı, dilimize güzel sözlü, amellerimize ihlaslı eyle. Cuman mübarek olsun kardeşim.

Rabbim! Gönlümüze sabır, dilimize dua, hayatımıza huzur ver. Bu Cuma, duaların kabul, günlerin bereketli, yolun aydınlık olsun. Hayırlı Cumalar.

Bu Cuma, yüreğine umut, hayatına güzellikler getirsin. Her dua bir başlangıçtır, unutma. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, bu mübarek Cuma hürmetine kalplerimize huzur, bedenlerimize sıhhat, yuvalarımıza bereket, ömrümüze hayır, ahiretimize kurtuluş nasip eyle. Cumanız mübarek olsun.