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Giriş Tarihi: 19.12.2023 10:48

Yer Adana: Arkadaşını şakalaşırken başından vurarak öldürdü!

Adana'da bir kişi, boş sandığı tabanca ile oynarken arkadaşı Emre Bilgeç'i başından vurdu. Ağır yaralanan Bilgeç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

İHA
Yer Adana: Arkadaşını şakalaşırken başından vurarak öldürdü!

Feci olay, Adana'nın Kozan İlçesi'ne bağlı Şehit Kudret Eroğlu Sokaktaki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Emre Bilgeç (25) isimli şahsın başından vurulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis olay yerine geldiğinde Bilgeç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis evde bulunan Ö. Ö. (25), S. B. (26), S. K.(25) ve B.A.A.'yı (23) gözaltına aldı. Şahıslarla yapılan ilk görüşmede beş arkadaşın evde alkol aldığı bu sırada evde bulunun ve içinin boş olduğu söylenen tabancayı alan Ö.Ö. tabanca ile uğraşırken birden silah ateş aldığı ve bu sırada Bilgeç'in kafasından vurularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Evde yapılan aramada ise suç aleti ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız tüfek ile 40 uyuşturucu hap ele geçirildi. Öldürülen şahsın cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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Yer Adana: Arkadaşını şakalaşırken başından vurarak öldürdü!
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