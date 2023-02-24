Yer Adana: Deprem sonrası ev fiyatları fırladı!

Apartmanlarda ise hasar durumuna göre fiyatların değiştiğine dikkat çeken Deran, şunları kaydetti:

"Hiç hasar almamış bir apartman dairesi yüzde 25 ile 50 arasında zamlandı. Ancak ağır hasar almış daire fiyatları da bayağı düştü. Örnek olarak, depremden önce 2 milyon liraya satılan bir yer hasarlı hale geldikten sonra 1 milyon 250 bin lira gibi fiyatlardan satıldı.